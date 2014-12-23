Рада НБУ пропонує ввести заборону на рекламу банками будь-яких процентних ставок

Також рада НБУ рекомендує посилити ефективність банківського нагляду для своєчасного реагування на погіршення фінансового стану банків і застосовувати запобіжні заходи щодо проблемних банків шляхом припинення пунктів ліцензії, зокрема, на залучення депозитів.

Також рада пропонує регулятору ввести заборону на рекламу банками будь-яких процентних ставок, крім реальних ефективних ставок, і посилити нагляд за утриманням банківської реклами.

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Крім того, пропонується зобов'язати банки, які отримали рефінансування, узгодити з Нацбанком свою кредитну політику в частині посилення ризик-менеджменту.

Також рекомендовано ініціювати зміни в законодавство про особливості реструктуризації банків першої та другої груп в умовах кризи для спрощення передачі проблемного банку інвестору.

Крім того, для підтримки експорту рада пропонує усунути обмеження щодо здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних операціях, у т. ч. щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті і термінів повернення валютної виручки.

Як повідомляв УНІАН, рада Національного банку України заявилпа, що здійснення грошово-кредитної політики Національним банком у січні-жовтні не повною мірою відповідало положенням Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, а забезпечення стабільності національної валюти перебуває під загрозою.

На думку ради, несвоєчасні дії Нацбанку на валютному ринку не дозволили істотно обмежити темпи девальвації і призвели до скорочення міжнародних резервів від початку року на 51,2% до 10,0 млрд дол.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що рада НБУ у своєму рішенні не врахувала кардинальні зміни макроекономічної ситуації та їх вплив на проведення грошово-кредитної політики, зокрема відтік депозитів населення на загальну суму 124 млрд грн (без врахування фактора курсової переоцінки), що змусило регулятора надати помірну, за його оцінками, підтримку банкам шляхом кредитів рефінансування.