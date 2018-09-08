Через падіння курсу ліри Туреччина зобов'язала експортерів продавати 80% валютної виручки

Економісти говорять про необхідність істотного підвищення процентних ставок, щоб зупинити падіння ліри і стримати інфляцію.

Туреччина вимагає від експортерів переводити основну частку їхньої валютної виручки в ліри в спробі стримати падіння нацвалюти, проте галузеві чиновники сказали, що це рішення загрожує втратами для виробників.

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Як повідомляє Reuters, з початку 2018 року ліра втратила більше 40% до долара, спровокувавши зростання цін на продовольство і пальне і штовхнувши інфляцію до 18% - максимуму майже за 15 років.

Економісти говорять про необхідність істотного підвищення процентних ставок, щоб зупинити падіння ліри і стримати інфляцію.

Проте, центробанк країни вже три місяці утримується від підйому вартості запозичень на тлі тиску з боку президента Туреччини Тайїпа Ердогана, який називає себе "ворогом процентних ставок".

Згідно з указом уряду, оприлюдненим на цьому тижні, експортери повинні конвертувати в ліри 80% своєї виручки в іноземній валюті протягом 180 днів з моменту отримання грошей.

Нововведення набуло чинності у вівторок і діятиме протягом шести місяців. Експорт Туреччини в 2017 році становив $157 млрд.

Нова вимога може спровокувати втрати у експортерів, які закуповують за кордоном сировину або у яких є позики в іноземній валюті, сказав Шереф Файят зі Спілки торгових палат і товарних бірж Туреччини. "Виникне проблема, коли настане дата погашення кредиту або вам знадобиться купити сировину за іноземну валюту", - сказав Файят.

Міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак в четвер зустрівся з експортерами, щоб обговорити нові заходи, і сказав, що їх вимоги про внесення деяких змін будуть задоволені.

У поточному варіанті виконання вимог обійдеться експортерам в $3-4 млрд з урахуванням витрат, пов'язаних з конвертацією валют, сказав один з представників машинобудівної галузі, що побажав залишитися неназваним.