Нацбанку пропонують задіяти ОВДП із свого портфеля при розрахунках за великими вкладами ліквідованих банків

Про це йдеться в рішенні ради від 17 грудня «Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України», опублікованому на сайті НБУ.

Також рада рекомендує Нацбанку оперативно реагувати на сигнали від населення про несумлінне виконання банками своїх зобов'язань, а при введенні тимчасових оперативних заходів щодо стабілізації ринку та банківської системи дотримуватися принципів забезпечення інтересів громадян з метою недопущення соціальних протестів.

Крім цього, рада пропонує опрацювати питання запровадження механізму валютних опціонів за участю Нацбанку для забезпечення валютних депозитів, а також ініціювати зміни до закону про Національний банк України, передбачивши автоматичне направлення частки прибутку центрального банку на фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Крім того, пропонується ініціювати зміни до Податкового кодексу про тимчасове зупинення справляння податку на доходи фізичних осіб з капіталу в частині оподаткування процентних доходів за депозитами.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України заявила, що здійснення грошово-кредитної політики Національним банком у січні-жовтні не повною мірою відповідало положенням Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, а забезпечення стабільності національної валюти перебуває під загрозою.

На думку ради, несвоєчасні дії Нацбанку на валютному ринку не дозволили істотно обмежити темпи девальвації і призвели до скорочення міжнародних резервів з початку року на 51,2% до 10,0 млрд дол.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що рада НБУ у своєму рішенні не врахувала кардинальних змін макроекономічної ситуації та їх вплив на проведення грошово-кредитної політики, зокрема, відтік депозитів населення на загальну суму 124 млрд грн (без урахування фактора курсової переоцінки), що змусило регулятора надати помірну за його оцінками підтримку банкам допомогою кредитів рефінансування.