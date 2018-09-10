Білорусь відмовилася від кредитів МВФ, щоб "не шокувати населення"

При цьому кореневих розбіжностей з МВФ щодо характеру реформ білоруський уряд не бачить.

Білоруський уряд відмовився від кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, передає dw.com.

Він обгрунтував свою позицію тим, що, згідно думки глави держави Олександра Лукашенка. - Ред.), програма МВФ може обернутися "шоком для населення". Це в свою чергу пов'язано з тим, що МВФ наполягав на реалізації програми реформ у більш стислому періоді, ніж це було раніше узгоджено урядом.

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При цьому кореневих розбіжностей з МВФ щодо характеру реформ білоруський уряд не бачить.

"Ми розробляли разом з експертами МВФ програму структурних реформ, яка б відповідала філософії фонду. І в принципі, з ключових моментів, у нас позиції збіглися, ми вийшли на програму, але ми розійшлися в термінах її реалізації", - додав Єрмолович.

За його словами, в середньостроковій перспективі Білорусь планує розмістити на локальних ринках Росії й Китаю суверенні облігації на суму до 2 мільярди доларів. Білоруський міністр також повідомив, що в 2019 році Мінськ не має наміру розміщувати єврооблігації.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь в 2019 році розраховує рефінансувати половину своїх виплат за валютними боргами, які складуть $3,7 мільярда