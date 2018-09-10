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Білорусь відмовилася від кредитів МВФ, щоб "не шокувати населення"

05:13, 10 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, передає dw.com.

Він обгрунтував свою позицію тим, що, згідно думки глави держави Олександра Лукашенка. - Ред.), програма МВФ може обернутися "шоком для населення". Це в свою чергу пов'язано з тим, що МВФ наполягав на реалізації програми реформ у більш стислому періоді, ніж це було раніше узгоджено урядом.

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При цьому кореневих розбіжностей з МВФ щодо характеру реформ білоруський уряд не бачить.

"Ми розробляли разом з експертами МВФ програму структурних реформ, яка б відповідала філософії фонду. І в принципі, з ключових моментів, у нас позиції збіглися, ми вийшли на програму, але ми розійшлися в термінах її реалізації", - додав Єрмолович.

За його словами, в середньостроковій перспективі Білорусь планує розмістити на локальних ринках Росії й Китаю суверенні облігації на суму до 2 мільярди доларів. Білоруський міністр також повідомив, що в 2019 році Мінськ не має наміру розміщувати єврооблігації.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь в 2019 році розраховує рефінансувати половину своїх виплат за валютними боргами, які складуть $3,7 мільярда

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Теги: #Білорусь#МВФ#кредит МВФ