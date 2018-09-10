Євросоюз збирається посилити боротьбу з відмиванням грошей

Поштовхом для появи ініціатив стали повідомлення про використання європейських банків для руху отриманих незаконними шляхами грошей.

Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) − додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і ефективніше боротися з відмиванням кримінальних грошей.

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Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вищих чиновників ЄК, передає «Дзеркало тижня».

Також Єврокомісія надасть нещодавно утвореній прокуратурі ЄС права на порушення з 2025 року справ про фінансування терористичної діяльності.

Поштовхом для появи обох ініціатив щодо посилення повноважень ЄС у боротьбі з незаконним відмиванням грошей стали повідомлення про використання європейських банків для руху отриманих незаконними шляхами грошей - зокрема, скандальний випадок з Danske Bank, коли за один тільки рік через його естонську філію пройшло не менше 30 мільярдів доларів з Росії та інших країн СНД.

На даний момент особливо широких повноважень з перевірки грошових потоків у регуляторів і правоохоронців немає - так, деякими правами перевірки банків на відмивання грошей користується Європейський Центральний банк. Крім того, відповідальність за боротьбу з відмиванням коштів лежить більше на національних регуляторах.

Тепер же, згідно з планом Єврокомісії, європейська прокуратура зможе не тільки розслідувати фінансові злочини, пов'язані з використанням бюджетів європейських країн, але й починати кримінальне переслідування.

До теперішнього моменту з подібною ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС. Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів вимагається згода всіх членів союзу.

Нагадаємо, 13 жовтня 2017 року у Франції Danske Bank запідозрили в тому, що його естонський підрозділ було використано для відмивання 230 мільйонів доларів, викрадених з держскарбниці Росії. Саме цю крадіжку виявив юрист Сергій Магнітський, якого потім забили до смерті в тюрмі.

Компанія Hermitage Capital, на яку працював Магнітський, в 2013 році подала скаргу у Франції на те, що близько 15 мільйонів євро з викрадених у Росії грошей були переведені з російських банків через естонський Sampo Bank на рахунки у Франції. Danske Bank купив Sampo Bank в 2012 році і перейменував його.