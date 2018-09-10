У Росії падає рубль – долар досяг піку за 2,5 року

На відкритті торгів 10 вересня курс долара на Московській біржі перевищив 70 руб., чого не траплялося з 16 березня 2016 року.

Торги валютою на Московській біржі в понеділок, 10 вересня, відкрилися різноспрямованим рухом котирувань. Курс євро в перші хвилини торгів знижувався, в той час як курс долара зростав.

Читайте такожНові санкції США обвалили російський рубль

На піку курс долара досяг позначки 70,16 руб., що стало найвищим його показником майже за 2,5 року, передає РБК.

В останній раз вище цього рівня курс долара на Московській біржі піднімався 16 березня 2016 року, коли долар коштував 71,44 руб.

Досягнувши пікової позначки, курс долара трохи знизився. До 10:15 мск вартість долара на Московській біржі становила 69,88 руб, що приблизно на 2 коп. нижче за рівень закриття торгів 7 вересня. Курс євро до цього моменту досяг позначки 80,66 руб, що на 26 коп. нижче за рівень закриття торгів п'ятниці.