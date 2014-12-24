Bloomberg: російський рубль і нафта стали найгіршими інвестиціями року

Bloomberg склав список найкращих і найгірших інвестицій з початку року по 21 грудня. Агентство проаналізувало основні об'єкти інвестицій - від валюти до фондового, боргового ринків і сировини.

Всі основні світові валюти з початку року подешевшали щодо долара. Долар зміцнився щодо євро на 11%, а до ієни - більш ніж на 12%. Найкращі результати у індійської рупії - вона втратила до долара лише 2,4%. Для порівняння, рубль майже за рік подешевшав щодо долара на 45%. Але ще гіршими виявилися результати віртуальної валюти біткоїн. Вона подешевшала до долара на 58% порівняно з початком року, а порівняно з листопадом 2013 року - на 72%.

На ринку сировини найгіршими були вкладення в нафту - з початку року нафта марки Brent подешевшала на 45%.

А от зростання вартості кави з січня становило 58%. Такий результат Bloomberg пояснює побоюваннями інвесторів за урожай цієї культури в найбільшій країні-виробнику - Бразилії. Як зазначає агентство, кава стала одним з небагатьох винятків на сировинному ринку, пише РБК.

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Дешева нафта негативно вплинула на результати фонду (Exchange-Traded Fund) Market Vectors Russia Small-Cap ETF. Він займається інвестиціями в цінні папери невеликих російських компаній. З початку року паї Market Vectors Russia Small-Cap ETF подешевшали на 52%.

Основний російський фондовий індекс РТС за той же час втратив майже 45%. В середині грудня Bloomberg визнав російський фондовий ринок найгіршим у світі.

На противагу йому, з початку року на 52% подорожчали паї First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund, який був визнаний кращим у своїй категорії. Він вкладається в активи фармацевтичних компаній і підприємства, що працюють у сфері біотехнологій.

Серед великих американських компаній, чия капіталізація перевищує $10 млрд, найбільшу прибутковість принесли акції виробника мікропроцесорів Skyworks Solutions. Інвестовані в неї $10 000 до кінця року перетворилися б у $25 630. На іншому полюсі - телекомунікаційна компанія Sprint. У випадку з купівлею акцій $10 000 до кінця року перетворилися б на $3 870. Акції Sprint подешевшали на 61%.

У компаній, розташованих за межами США, найкращі показники виявилися у гонконзького виробника панелей для сонячної енергетики Hanergy Thin Film Power Group. З початку року він подорожчав на 249%. Таким чином, вкладені в нього $10 000 дали б дохід у $348 922.

Найгірші результати показала австралійська гірничодобувна компанія Arrium Limited. Її акції подешевшали на 89%. Bloomberg пояснив настільки різке падіння зниженням цін на сировину - основну категорію австралійського експорту.

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На борговому ринку США краще за всіх працював фонд Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund. З початку року його прибутковість досягла 45% (таким чином, $10 000 до 21 грудня перетворилися б в $14 500). Облігаційний фонд інвестує у довгострокові зобов'язання американського Казначейства, які в умовах низької інфляції залишаються привабливим і надійним об'єктом для вкладень.

Найгіршу дохідність з початку року показав фонд AllianceBernstein All Market Real Return Portfolio. Вкладення в нього зменшилися на 11%. Фонд активно купував боргові зобов'язання великих енергетичних компаній, які постраждали від падіння цін на нафту.

Серед фондів взаємних інвестицій (Mutual Equity Fund) найкращі показники у Matthews India Fund - з початку року його інвестиції подорожчали на 59%. Настільки активний ріст пов'язаний з ентузіазмом інвесторів у зв'язку з перемогою на парламентських виборах в Індії Нарендри Моді, популярного у місцевого та міжнародного бізнес-співтовариства.