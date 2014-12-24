Жителі країн СНД на тлі обвалу рубля забезпечили Росії споживчий бум

У Росії відзначається різке зростання попиту громадян країн СНД на побутову техніку та автомобілі, пише "Комерсант".

На придбання цих товарів з СНД у грудні переведено в три-п'ять разів більше коштів, ніж зазвичай. Основне зростання забезпечили Казахстан і Білорусь, громадяни яких користуються привілеями Митного союзу при перевезенні товарів.

Читайте такожFinancial Times: За словами Кудріна, Росія переживає повномасштабну кризуПро те, що у грудні відбувся сплеск грошових переказів із країн СНД в Росію, розповіли декілька учасників ринку. Так, по системі "Золота корона" обсяг рублевих переказів із країн СНД за перші три тижні грудня порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс в 2,8 рази, за даними системи Contact - більш ніж уп'ятеро. Аналогічну тенденцію відзначають і в системі "Анелік". "Якщо рік тому обсяг переказів з СНД в Росію становив 20-25% від загального обсягу переказів, то в грудні цього року - 70-75%", - повідомив директор з розвитку системи Сергій Салпанов. У "Юністрім" перекази з країн СНД продемонстрували зростання більш ніж у 2,5 рази.

Обсяг переказів з країн СНД в Росію за підсумками 2013 року - $2,9 млрд - був в сім разів менше від обсягу коштів, переведених у зворотному напрямку (в основному трудовими мігрантами).

У цьому році громадяни країн СНД активно закуповують у Росії автомобілі та побутову техніку, кажуть представники систем переказів. "Одним сезонним фактором дану динаміку не пояснити - щорічне зростання грудня до листопада знаходиться в межах 25%. Прискорення динаміки переказів в цьому році сталося з 15 грудня, що співпало з обвалом курсу рубля",- відзначають в Contact.

Навіть оптимістичні сценарії припускають, що після бурі, яка змітала все з прилавків у грудні, споживання люксових товарів помітно скоротиться, зате стануть розкішшю речі, що вважалися цілком звичайними.