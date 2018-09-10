До України їде віце-президент ЄК для підписання програми фіндопомоги на мільярд євро

Валдіс Домбровскіс зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс 13-14 вересня відвідає Україну, де візьме участь у підписанні програми макрофінансової допомоги Євросоюзу на 1 млрд євро. Про це сказано в повідомленні Єврокомісії.

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«Валдіс Домбровскіс у Києві, Україна (до 14 вересня) бере участь у церемонії підписання програми макрофінансової допомоги (MFA)», - сказано в повідомленні.

Під час візиту також передбачена його зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і виконувачем обов‘язків міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Допомогу буде розділено на транші, виділенню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема, повага до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови буде викладено в меморандумі про взаєморозуміння між Україною і Європейською комісією.

Також макрофінансова допомога виділятиметься за умови прогресу в запобіганні корупції та виконанні програми МВФ.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані у зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляку.