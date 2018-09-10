Фіскальна служба похвалилася зростанням відшкодування ПДВ

За один лише серпень платники податків отримали 10 мільярдів гривень відшкодування.

Державна фіскальна служба України за січень-серпень відшкодувала платникам податків 85,2 мільярда гривень податку на додану вартість, що на 9,3% вище показника за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомила прес-служба ДФС, у тому числі в серпні платники податків отримали 10 мільярдів гривень відшкодування.

У ДФС зазначили, що позитивної динаміки по відшкодуванню податку вдалося досягти за рахунок ефективної роботи системи моніторингу оцінки ризиків, що дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних, та електронного реєстру відшкодування ПДВ, функціонуючого у відкритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік.