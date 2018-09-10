Гривня почала новий тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,19/28,22 грн/дол.

У понеділок, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,19/28,22 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки вищі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,64/32,69 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,21 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,70/32,73 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.