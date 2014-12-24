Рубль подешевшав через можливе зниження рейтингу Росії до "сміттєвого"

Російська валюта подешевшала вранці середи після рішення агентства Standard & Рoor's помістити суверенний рейтинг Росії "ВВВ-" у список на перегляд з негативним прогнозом, повідомляє Reuters.

Протягом дня впливати на котирування можуть грошові потоки перед сплатою ПВКК та податку на прибуток в умовах тонкого передріздвяного ринку та напруженої ситуації з рублевою ліквідністю.

"Перегляд рейтингів в іноземній і локальній валюті до "сміттєвого" рівня загрожує посиленням відтоку портфельних інвестицій і тиском на рубль. Тому короткотермінові перспективи рубля залишаються вкрай невизначеними", - вважає Дмитро Польовий з банку ІНГ Євразія.

На 10.25 мск долар США розрахунками "завтра" оцінювався в 54,80 рубля, що на піввідсотка вище попереднього закриття.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 67,78, також на піввідсотка вище попереднього закриття.

Читайте такожРейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвого", почнуться протести - екс-міністр фінансів РФБівалютний кошик оцінюється в 60,23 рубля, на 40 копійок вище від закриття вівторка.

Для експортерів пік виплат до бюджету припадає на 25 грудня, коли завершаться розрахунки за ПВКК, обсяг якого, за різними оцінками, може становити 210-260 мільярдів рублів.

Завершиться фіскальний період податком на прибуток 29 грудня.