Рада з фінансової стабільності назвала ключовий ризик для економіки України

У Раді відзначили, що проведення реформ за програмою з МВФ є вкрай важливим для стабільності та доступу до фінансування міжнародних донорів.

Ключовим ризиком для фінансової стабільності України є затримка у відновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом, вважає Рада з фінансової стабільності.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на річний звіт Ради за період з червня 2017 2018 року по липень.

«Проведення структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ, є вкрай важливим для забезпечення макрофінансової стабільності та доступу до фінансування від інших міжнародних донорів», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Рада обговорювала шляхи посилення співпраці уряду та Національного банку для забезпечення цінової стабільності та виваженої фіскальної політики, що є важливою передумовою збереження фінансової стабільності в довгостроковій перспективі.

Також за цей час був досягнутий консенсус щодо подальшої стратегії державних банків і розглянуто можливі шляхи вирішення проблеми непрацюючих кредитів на їх балансах.

Довідка УНІАН. Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента в складі голови НБУ, міністра фінансів, голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, голови Нацкомісії держрегулювання ринків фінансових послуг, директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.