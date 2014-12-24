S&P знизило рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило до загальнодержавного рівня «ССС-» довгострокові кредитні рейтинги Києва, Дніпропетровська, Львова та Івано-Франківська, йдеться в повідомленнях агентства, тексти яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

Одночасно агентство знизило рейтинги міст за національною шкалою до рівня «uaCCC-».

Крім того, до рівня «ССС-» знижена оцінка кредитоспроможності Києва через його значну залежність від центрального уряду. «У той же час, фактор залежності може бути і позитивним, оскільки влада буде надавати підтримку місту, як єдиному в країні емітенту муніципальних євробондів», - йдеться в повідомленні.

У S&P припустили, що в 2014-2016 роках бюджет Києва дещо зросте на тлі зростання доходів, зумовлених інфляцією і заходами щодо зниження витрат. Однак показник ефективності фінансового управління міста залишиться слабким. Також слабкими оцінюються і показники ліквідності міста і здатність муніципалітету вийти на ринки позикового капіталу, у разі якщо місту знадобиться рефінансування євробондів на суму 250 млн євро з терміном погашення в 2015 році. «У 2015 році загальний обсяг боргових платежів Києва складе близько 50% загальних доходів міста», - йдеться в повідомленні.

У S&P також припустили, що економіка міста за підсумками 2014 впаде на 7% і вийде на «нульовий» показник в 2015 році. Показник безробіття становитиме 5,2-5,4%.

У той же час в агентстві відзначили, що самостійна оцінка кредитоспроможності Львова та Івано-Франківська встановлена на рівні «B-». «Однак ця оцінка не є рейтингом. А в цілому ми оцінюємо загальноекономічні показники і показники ліквідності Львова та Івано-Франківська, як слабкі, хоча рівень боргу міст вважається низьким », - йдеться в повідомленні агентства.

Кредитоспроможність Дніпропетровська S&P оцінило на рівні «В», але також відзначило серйозну фінансову нестійкість міста через значну залежність міста від дій центральної влади та показника заборгованості, в тому числі простроченої, комунальних підприємств. Однак, на думку аналітиків агентства, така ситуація частково компенсується відносно низьким борговим навантаженням і сильною ліквідністю міста.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Standard & Poor's знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС-» з «ССС», присвоївши рейтингу негативний прогноз. Слідом за зниженням рейтингу країни, агентство знизило рейтинг низки банків, виділивши тільки «Приватбанк», рейтинг якого опинився на один щабель вище рівня суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Також Standard & Poor's прогнозував падіння економіки України за підсумками 2014 на 7% і збереження негативних показників в 2015 році з прогнозним падінням ВВП на 3%. У той же час, на думку агентства, зростання економіки можливе вже в 2016 році - на 1,5% і в 2017 - на 2,5%.