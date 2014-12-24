Нові санкції США змусили російські банки в Криму заморозити доларові операції

Російський національний комерційний банк (РНКБ), який став першим російським банком на території анексованих Криму і Севастополя, тимчасово призупинив проведення платежів в доларах, передає РІА "Новости".

Президент США Барак Обама в минулу п'ятницю оголосив про економічну блокаду окупованого Росією Криму, заборонивши будь-які економічні відносини з півостровом.

Читайте такожОбама перед Різдвяними канікулами схвалив додаткові санкції проти КримуРНКБ пояснює, що дія цього указу поширюється на банки, що функціонують на території Криму, а також на фінансові установи, які прямо або опосередковано здійснюють операції з Кримом.

"РНКБ повідомляє своїх клієнтів про ризик блокування коштів контрагентів при проведенні операцій з американською валютою і в цілях забезпечення збереження коштів клієнтів банку тимчасово призупиняє прийом і відправлення платежів у доларах США", - йдеться в повідомленні банку.