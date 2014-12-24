Moody's може знизити рейтинги 16 найбільших російських банків

Рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг "Райффайзенбанку" на одну сходинку і поставило на перегляд рейтинги 16 російських фінансових інститутів, включаючи найбільші приватні й державні банки, пише РБК.

Рішення переглянути рейтинги у бік зниження прийнято через серйозне погіршення операційного середовища та стану фінансових ринків у Росії, йдеться в прес-релізі Moody's. Важливу роль зіграв і перегляд перспектив російської економіки, яка зіштовхнеться з тривалішим і гострішим, ніж очікувалося раніше, спадом: на думку аналітиків агентства, ВВП країни впаде на 5,5% у 2015 році й на 3% у 2016-му.

Під перегляд рейтингу потрапили найбільші приватні й державні банки, включаючи "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Зенит", "Росбанк", "Промсвязьбанк", "Открытие" та ін. Перегляд здійснюватиметься окремо по кожному банку.

Рубль знецінився більш ніж на 40% щодо долара з початку року, і щоб протистояти цій тенденції, Центральний банк збільшив ключову ставку - у загальній складності на 11,5 в.п. за той же період. Це сприяло помітному зростанню вартості фондування, що посилило проблеми з обмеженим доступом до закордонних ринків капіталу. Несприятливі умови фондування створюють потенційні ризики ліквідності, а вжиті заходи ЦБ щодо надання додаткової ліквідності в іноземній валюті через середньострокові операції РЕПО лише частково пом'якшують тиск, йдеться в прес-релізі.

Читайте такожРубль подешевшав через можливе зниження рейтингу Росії до "сміттєвого"Аналітики також очікують, що висока ключова ставка стримуватиме кредитування, погіршить якість активів і вплине на прибутковість фінансових установ, яка і так знижується з початку року.

Найбільший вплив ситуація мала на валютні кредити позичальників без доходів в іноземній валюті, які, за оцінками Moody's, становлять 7-9% від загального портфеля банків. Висока концентрація кредитів на одного позичальника та на пов'язані сторони, які є хронічними проблемами російської банківської системи, також ускладнюють проблеми з якістю активів, вважають аналітики агентства.

«Операційні умови російських банків дійсно суттєво погіршилися, зросли ставки, економіку чекає рецесія, це, природно, негативно впливає на якість активів і прибутковість російських банків», - каже старший директор Fitch Олександр Данилов. Коментувати рейтингові плани агентства він відмовився.