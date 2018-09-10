В Україні прискорилося зростання цін - інфляція становить 9%

Зростання цін до попереднього місяця нульове.

Інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - порівняно з серпнем 2017 року становила 9%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін до попереднього місяця нульовою після негативного зростання – мінус 0,7% - у липні до червня.

Порівняно з груднем 2017 року ціни зросли на 3,6%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксовано на яйця – на 40,2%, автодорожній пасажирський транспорт – 24,8%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 24,1%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксовано на цукор (18,6%), фрукти (10,5%), овочі (4,2%).

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні в серпні становила 8,7% в річному вираженні, 0,1% - до попереднього місяця, 3,5% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 10%.