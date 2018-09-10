У вівторок в Україні подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 11 вересня: 100 USD – 2820,0688 гривні; 100 EUR – 3263,1016 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2820,0688 (10 вересня – 2826,4977)

100 EUR – 3263,1016 (10 вересня – 3282,9771)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,17/28,19 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,67/32,70 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,40/0,41 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,21 гривні/долар.