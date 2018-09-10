Боротьба з контрабандою збільшила надходження з митниці до 1,5 мільярда – Гройсман

За словами прем'єра, рішення Кабміну ліквідували основу схем.

Урядові ініціативи щодо припинення контрабанди та фінансових схем при експорті-імпорті товарів дозволили збільшити обсяг щоденних платежів, що надходять по лінії митниці Державної фіскальної служби, до 1,5 мільярда гривень.

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Про це під час робочої поїздки в Одеську область повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

"Наші рішення ліквідували основу схем. Щоденні надходження зросли до 1,5 мільярда гривень. Це кошти, які належать громадянам, і ніхто не має права їх забрати. Наше завдання – наповнити державну казну", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

За словами прем'єра, одним з ключових заходів в рамках кампанії по боротьбі з контрабандою є активне використання митних сканерів, які в автоматичному режимі перевіряють контейнери вантажівки, що дозволяє давати реальну оцінку вартості товару вантажу.

Гройсман запевнив, що взяті урядом темпи викорінення схем на кордоні знижуватися не будуть, додали в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію дій усіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 мільярдів гривень.