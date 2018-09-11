Валютні продавці грають на обвал курсу долара - ЗМІ

Стабільні продажі на валютному ринку зміцнюють гривню.

Американська валюта дешевшає другий день поспіль. 11 вересня торгівля на міжбанку почалася зниженням курсу долара на 1 копійку — до 28,13-28,17 гривні/долар.

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Про це повідомляє UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко. А за цим послідувала більш глибока осідання.

"Ринок відійшов до 28,10-28,11 гривні/долар. Валютне пропозиція переважає над попитом. Звичайно не так гнітюче, як вчора, але все ж відчутно", - зазначив Гриненко.

Нацбанк ще не починав анонімно скуповувати валюту через Matching, як робив це вчора (28,18 гривні/долар), і не заявляв про проведення публічного аукціону. Однак у разі зміцнення діючої тенденції, скарбники не виключають його появи на валютних торгах.

Активна конвертація експортерами валютної виручки почалася ще вчора. Найбільше в цьому досягли успіху аграрні підприємства, які отримують великі суми долара за відвантажену кукурудзу і насіння. Завдяки їх розпродажів, безготівковий долар 10 вересня подешевшав на 11 копійок, і закріпився в рамках 28,16-28,18 гривні/долар. Але середні ціни на продаж "американця" на готівковому ринку не змінилися — 28,25-28,35 гривні/долар.

При цьому фінансисти прогнозували подальші великі валютні продажу від сільгоспвиробників і як наслідок — зміцнення гривні. Розраховуючи також на позитивний вплив на настрої валютників переговорів влади з зовнішніми кредиторами України.

"В очікуванні прогресу у переговорах з МВФ учасники торгів спробують зіграти на зміцнення гривні", - говорив вчора UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Банку Південний Олег Ропяк.