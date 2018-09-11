IKEA визначилася з місцем для свого першого магазину в Україні

Меблевий гігант домовився про відкриття магазину в Києві поблизу станції метро Либідська.

Шведська компанія IKEA підписала договір оренди на приміщення площею близько 4000 квадратних метрів з київським ТРЦ Ocean Mall, поблизу станції метро "Либідська".

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на учасників ринку комерційної нерухомості столиці.

Спочатку шведи нібито планували відкрити перший магазин в Україні в споруджуваному столичному ТРЦ "Південний", але потім змінили своє рішення.

"Вони орендували близько 4 000 кв. м. в ТРЦ Ocean Mall, який наступного року відкриється поруч з ТРЦ Ocean Plaza", - цитують у виданні директора консалтингової компанії, який попросив про анонімність.

Директор також повідомив, що зараз компанія веде переговори з іншими ТРЦ в Києві, а після відкриття кількох магазинів у столиці планує виходити в регіони. Поки IKEA планує розвивати магазини невеликого формату city store площею 3500-5000 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує створити міжвідомчу робочу групу для сприяння виходу на ринок України однієї з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведської групи компаній IKEA.