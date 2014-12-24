Гонтарева хоче перекласти відповідальність за курс гривні на Мінекономрозвитку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева назвала фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі відповідальними за формування прогнозного курсу гривні як одного із ключових макропоказників, на підставі яких розраховувався проект бюджету на 2015 рік.

Зокрема, відповідаючи на питання журналістів про те, чому Нацбанк так і не надав своїх прогнозів у Мінфін та Мінекономрозвитку, як того очікували керівники міністерств, Гонтарева сказала: «Формування курсу для бюджету це виняткова парафія Мінеконмрозвитку».

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Раніше міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи в парламенті проект державного бюджету на 2015 рік, наголошувала, що прогнозний курс гривні закладався на основі консенсусних даних від експертів інвестиційних банків та уряду. Мінфін, за словами Яресько, від Національного банку України офіційних прогнозів щодо валютного курсу не отримував.

У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк уточнив, що середній курс для розрахунку держбюджету-2015 становить 17 грн/дол.

Раніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук заявляв, що Нацбанк не планує давати уряду якісь прогнози щодо курсу гривні до долара для складання бюджету на наступний рік, оскільки курс не є параметром грошово-кредитної політики, яку за Конституцією України проводить Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 грудня, парламент має намір заслухати звіт голови Нацбанку про ситуацію на валютному ринку країни.