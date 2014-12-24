Яценюк розповів, що хоче отримати від депутатів у четвер

Кабінет міністрів України закликав Верховну Раду на найближчому засіданні у четвер, 25 грудня, ухвалити перший пакет з 15 законопроектів, необхідних для ухвалення проекту бюджету на 2015 рік, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, прем‘єр підкреслив, що вчора, 23 грудня, Кабмін передав необхідні законопроекти з податкової, бюджетної реформи до парламенту, і документи мають бути розглянуті у парламентських комітетах і в сесійному залі. Час для огульної критики, за словами Яценюка, скінчився, і зараз предметно потрібно обговорювати документи по всіх статтях законів. Причому, всі члени уряду, запевнив він, візьмуть участь у засіданнях парламентських комітетів.

«Якщо ми приймемо закони - а важливо не лише прийняти закон, але ще й виконувати його - у нас є можливості для зростання, незважаючи на те, що 20% української економіки втрачені, - сказав Яценюк. – При цьому, перший пакет з 15 законів повинен бути прийнятий, і лише після цього слід приймати бюджет. Оскільки саме на базі нового податкового, бюджетного і соціального законодавства розрахований проект бюджету на 2015 рік».

Прем'єр звернув увагу на необхідність ухвалення нової редакції закону про трансфертне ціноутворення і детінізацію економіки, і легалізацію доходів різного роду бізнесу.

«Ми повинні легалізувати і вивести з тіні тіньовий і нелегальний бізнес, який існує. Проекти законів, внесені урядом, передбачають посилення відповідальності, зокрема кримінальної, за незаконне ведення бізнесу, - сказав Яценюк. – Зараз завдання не просто закрити такий бізнес, а те, що відповідає світовим стандартам, - легалізувати, оподаткувати і гроші передати до бюджету».

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту великий пакет з 44 законопроектів, що передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого був розрахований проект бюджету на 2015 рік.

Проект бюджету представила міністр фінансів Наталія Яресько. Кабмін заклав у проект бюджету прогноз падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені у розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн, граничний розмір дефіциту держбюджету - 63,670 млрд грн.