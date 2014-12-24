Нацбанк сьогодні вирішив знизити офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 24 грудня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1577.0241 (з 14.00 23 грудня - 1566.1713);

100 євро - 1926.0195 (з 14.00 23 грудня - 1919.9694);

10 російських рублів - 2.8900 (з 14.00 23 грудня - 2.7723).

Читайте такожГонтарева хоче перекласти відповідальність за курс гривні на МінекономрозвиткуЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 24 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7499 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7495 грн/дол.