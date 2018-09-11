У проекті Держбюджету-2019 закладена інфляція в 7,4%

Також Кабмін планує зменшити граничний дефіцит бюджету з 2,4% до 2,2% ВВП.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік уряд заклав показник інфляції на рівні 7,4%.

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Про це під час форуму "Повна мобілізація: загальний план дій" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Для нас дуже важливо утримувати інфляцію нижче двозначної цифри, тобто нижче 10%. В принципі, те, що ми плануємо на наступний рік у державному бюджеті - це 7,4%, а також зменшення граничного дефіциту бюджету з 2,4% до 2,2% (валового внутрішнього продукту - УНІАН). Це та межа, яку ми маємо утримувати", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2018 року отримав 607,470 мільярда гривень доходів, що на 18,984 мільярда гривень, або на 3% нижче планового показника на цей період.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.