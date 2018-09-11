Гройсман озвучив втрати бюджету у разі запуску податку на виведений капітал

За словами прем'єра, у разі запуску податку на виведений капітал дохідна частина держбюджету втратить від 27 до 40 мільярдів гривень.

Можливе запровадження податку на виведений капітал приведе до втрат доходів державного бюджету на суму від 27 до 40 мільярдів гривень.

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Про це під час форуму "Повна мобілізація: загальний план дій" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я підтримую податок на виведений капітал, але я підкреслюю, що це не питання політичного рішення, а питання економічного розрахунку. І я теж готовий його підтримувати, коли мова йде про те, що він дасть можливість більше платити податків бізнесу. Але я вже бачив останні розрахунки. Як передбачають автори закону, не менше 27 мільярдів гривень мінуса в перший рік впровадження. Від 27 до 40 мільярдів", - сказав він.

За словами Гройсмана, питання не в тому, потрібен чи не потрібен податок, а в компенсаторах, які потрібно буде ввести, щоб нівелювати цей розрив.

"Це мають бути чіткі кошти, які будуть сплачені, щоб не допустити розриву фінансування державних витрат", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.

Президент Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Разом з тим ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.

Наприкінці червня Гройсман заявив, що непродумане запровадження податку на виведений капітал може призвести до фінансової кризи.

5 липня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про введення податку на виведений капітал замість нині діючого податку на прибуток підприємств.