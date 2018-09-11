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Гройсман озвучив втрати бюджету у разі запуску податку на виведений капітал

15:54, 11 вересня 2018
Фінанси
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Прем'єр відзначив необхідність впровадження компенсаторів, які нівелюють такий розрив / фото УНІАН

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Про це під час форуму "Повна мобілізація: загальний план дій" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я підтримую податок на виведений капітал, але я підкреслюю, що це не питання політичного рішення, а питання економічного розрахунку. І я теж готовий його підтримувати, коли мова йде про те, що він дасть можливість більше платити податків бізнесу. Але я вже бачив останні розрахунки. Як передбачають автори закону, не менше 27 мільярдів гривень мінуса в перший рік впровадження. Від 27 до 40 мільярдів", - сказав він.

За словами Гройсмана, питання не в тому, потрібен чи не потрібен податок, а в компенсаторах, які потрібно буде ввести, щоб нівелювати цей розрив.

"Це мають бути чіткі кошти, які будуть сплачені, щоб не допустити розриву фінансування державних витрат", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.

Президент Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Разом з тим ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.

Наприкінці червня Гройсман заявив, що непродумане запровадження податку на виведений капітал може призвести до фінансової кризи.

5 липня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про введення податку на виведений капітал замість нині діючого податку на прибуток підприємств.

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Теги: #податок на виведений капітал