Доходи місцевих бюджетів з початку року зросли на 23%

За цей період місцеві бюджети отримали 197 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів України у січні-серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,1%, або на 27,919 мільярда гривень, - до 148,718 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, за цей період уряд у відповідності з бюджетним законодавством перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти у розмірі 197,141 мільярда гривень, що становить 96% від передбачених розписом асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні у 2017 році зросли порівняно з 2016 роком на 31% - до 192 мільярдів гривень.