НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2809,5614 (11 вересня – 2820,0688)
100 EUR – 3251,7864 (11 вересня – 3263,1016)
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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,10 гривні/долар.
Поточні котирування на 6 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,53/32,55 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,40/0,41 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,0974 гривні/долар.