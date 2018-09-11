НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 12 вересня: 100 USD – 2809,5614 гривні; 100 EUR – 3251,7864 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2809,5614 (11 вересня – 2820,0688)

100 EUR – 3251,7864 (11 вересня – 3263,1016)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,10 гривні/долар.

Поточні котирування на 6 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,53/32,55 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,40/0,41 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,0974 гривні/долар.