Інфляційний тиск в Україні залишається високим - НБУ

Інфляція в серпні була близька до траєкторії прогнозу, але якщо відняти складову підвищення тарифів, то показник дещо перевищив очікування регулятора.

Фундаментальне інфляційний тиск в Україні на тлі стійкого споживчого попиту залишається високим, незважаючи на ослаблення тиску з боку цін на продукти харчування.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку України щодо оприлюдненої статистики щодо інфляції, яка в серпні зросла в річному вираженні до 9%.

Зазначається, що інфляція в серпні була близька до траєкторії прогнозу НБУ, побудованого з урахуванням припущення про підвищення тарифів на газ, але якщо відняти складову підвищення тарифів, то показник дещо перевищив очікування регулятора.

За оцінками НБУ, це насамперед пов'язано з вищими, ніж передбачалося, темпами зростання інших адміністративно регульованих цін і цін на паливо.

Також повідомляється, що новий прогноз інфляції буде оголошено 25 жовтня і опублікований 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з серпнем 2017 року становить 9%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 10%.