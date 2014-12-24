Україна не буде вести переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу - Мінфін

Питання реструктуризації зовнішньої заборгованості України або зміни обсягу навантаження з обслуговування боргу не є предметом будь-яких переговорів або обговорення за участю уряду, оскільки на порядку денному - переговори із ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, а також проведення міжнародної донорської конференції, яка визначить пакет зовнішньої фінансової допомоги для України.

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Про це заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Питання про реструктуризацію боргу, про зміну структури виплат, обсягу навантаження з обслуговування на сьогодні не є предметом переговорів", - сказав Уманський. - До того, поки не буде загального підходу до формування обсягу та інструментів допомоги Україні, говорити і піднімати питання реструктуризації рано і я точно цього не стану коментувати».

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Водночас Уманський сказав, що поки Україна не має юридичних підстав змінювати затверджені параметри програм співробітництва, зокрема з МВФ. «Весь пакет реформ ми попередньо обговорювали з місією, текст закону про бюджет ми їм передали. Ми сподіваємося, що на початку липня технічна місія зможе повернутися в Україну і сформувати пропозиції для Ради директорів (Фонду - УНІАН). - сказав заступник міністра. - Крім того, ми плануємо розпочати процес проведення конференції донорів, куди повинні увійти інвестори і міжнародні фінансові організації, щоб на основі програми з МВФ і на основі пакету запропонованих реформ разом визначитися у змінах наших взаємовідносин між донорами та інвесторами», - сказав Уманський.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що загальний обсяг зовнішньої заборгованості України протягом 2014 рік не змінився і становить близько 72 млрд дол. Водночас за оцінками міжнародних рейтингових агентств і МВФ Україні потрібно у 2015 році 11-15 млрд дол. для виплати зовнішніх зобов'язань.