ЄБА назвала основні перешкоди для іноземних інвестицій в Україні

В асоціації вважають, що для підвищення інвестиційної привабливості України треба забезпечити верховенство права і справедливість, істотно скоротити корупцію у правоохоронних органах та судах.

Корупція і недовіра до судової системи вже третій рік поспіль очолюють рейтинг найбільш головних перешкод для іноземних інвесторів в Україні. Про це свідчать результати щорічного опитування іноземних інвесторів про перешкоди, які заважають залученню капіталу в Україні, яке Dragon Capital, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) і Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели в серпні-вересні 2018 року.

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"У 2018 році третьою за важливістю перешкодою інвестори назвали нестабільну фінансову систему і курс національної валюти. Також попереджувальними для інвестицій опитані назвали обтяжливе і мінливе законодавство, репресивні дії правоохоронних органів і обмеження на рух капіталу і валютні операції", - йдеться в повідомленні ЄБА.

Нестабільність фінансової системи та курсу національної валюти (інвестори оцінили її на 5,9 балів з 10 можливих) піднялася в 2018 році на два щаблі.

"Це є наслідком тривалої невизначеності з перспективами подальшої співпраці з головним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом і значними виплатами за зовнішніми боргами, які має здійснити Україна найближчим часом", - відзначають в ЄБА.

Разом з тим, в асоціації констатували, що військовий конфлікт з Росією (оцінка 5,4 бала) дедалі менше хвилює інвесторів, адже протягом 2018 року спостерігалося загасання активних військових дій, а інформація про бойових втратах поступово знижувала свою присутність в інформаційному порядку денному.

Як наголошується, в передвиборний рік, в рамках дослідження, інвесторам було запропоновано визначити головні кроки майбутнього уряду України, які б позитивно і негативно вплинули на їх рішення інвестувати в Україну.

Серед позитивних рішень високі позиції отримали "рішучі кроки в боротьбі з корупцією, перезапуск судової системи і відчутний прогрес у відділенні політики від бізнесу".

Серед подій, які будуть мати найбільш негативний вплив на інвестиції, інвестори назвали дефолт, атаки на незалежні антикорупційні інститути, відмова від демократичних цінностей і політичний тиск на НБУ.

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"Всі успішні країни нашого регіону є лідерами із залучення прямих іноземних інвестицій. Для того, щоб Україна також стала привабливою для інвесторів, потрібно забезпечити верховенство права і справедливість, істотно скоротити корупцію у правоохоронних органах та судах. У вересні 2017 року керівництво країни на зустрічі з бізнес-асоціаціями обіцяв створити Національне бюро фінансових розслідувань. На жаль, цього не сталося, і навіть наші зауваження до законопроекту не були поки враховані", - зазначив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

"Ефективна боротьба з корупцією і якісна судова система як маяк для бізнесу, щоб зрозуміти, що в країні є свобода підприємництва, вільний доступ до різних сегментів бізнесу, прозорість і захищеність. Варто також згадати розпочату реформу валютної лібералізації, яку потрібно довести до грамотного практичного впровадження. Цього також вимагають і стратегічні інвестори. Адже зараз, на жаль, коштів в Україні ніхто не дає. І місія МВФ, яка працює в країні, по суті, кредитор останньої інстанції. Тому нам потрібно бути націленими на реальні реформи в державі. І це саме те, що допоможе залучити інвестиції в країну", - зазначила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

Довідка УНІАН. Дослідження проводилося серед інвесторів, добре знайомих з інвестиційним кліматом України: 92% опитаних інвесторів інвестують в Україну або інвестували в минулому.