Стало відомо, чому Starbucks відмовився заходити в Україну

Виходячи з тієї конкуренції, яка є сьогодні, продукція Starbucks є досить дорогою для споживача.

Продукція Starbucks на українському ринку є досить дорогою для споживача.

Про це заявила глава офісу Національного інвестиційного ради Юлія Ковалів, пише "Економічна правда".

Читайте такожВ Україні прискорилося зростання цін - інфляція становить 9%

"Зі Starbucks важче, ЗМІ вже кілька разів повідомляли про його вихід на ринок, і мер про це також говорив, але пізніше Starbucks повідомляв, що не виходить на ринок України", - заявила Ковалів.

За її словами, виходячи з тієї конкуренції, яка є сьогодні, продукція Starbucks є досить дорогою для споживача.

"На сьогоднішній день чітких термінів і бачень виходу на ринок немає, але якщо подивитися на ринок України, то зрозуміло, що для цієї компанії він не є великим", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Starbucks однозначно прийде в Київ. Кличко зазначив, що він як мер робить все, щоб залучати до української столиці ще більше іноземних компаній.