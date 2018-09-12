Дефіцит федерального бюджету США досягне $1 трильйона до кінця фінансового року

Згідно з попередніми розрахунками, рівень дефіциту повинен був подолати цю позначку не раніше 2020 року.

Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів досягне 1 трильйона доларів до кінця 2018 фінансового року.

Про це 11 вересня повідомили у Бюджетному управлінні Конгресу США, передає Голос Америки.

Згідно з попередніми розрахунками, рівень дефіциту повинен був подолати цю позначку не раніше 2020 року.

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За перші 11 місяців 2018 фінансового року (він розпочався 1 жовтня 2017 року і завершиться 30 вересня 2018 року) витрати федерального бюджету зросли на $222 млрд, або на 32% порівняно з тим же періодом минулого року.

Зараз дефіцит бюджету країни становить $895 млрд.

У Бюджетному управлінні Конгресу вважають, що витрати держскарбниці зросли через податкову реформу, прийняту за ініціативи Республіканської партії, і в цілому через збільшення державних витрат. Витрати зросли за минулі 11 місяців на 7%, в той час як податкові надходження в казну збільшилися лише на 1%.

Нагадаємо, на початку серпня американський Центробанк - Федеральна резервна система - зберіг ключову ставку кредитування незмінною за підсумками засідання в середу, але назвав американську економіку сильною і залишив план підвищити ключовий показник у вересні.