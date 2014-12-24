Мінфін Росії не буде найближчим часом продавати залишки валютної виручки для порятунку рубля

Про це повідомив у середу журналістам міністр фінансів Росії Антон Силуанов за підсумками засідання Держради, передає ТАСС.

"Ні", - сказав міністр, відповідаючи на відповідне питання.

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За словами міністра, уже були згоди Центрального банку щодо продажу валюти на валютному ринку. "Ми продали валюту за курсом, значно слабшим, ніж у січні, - нагадав Силуанов. - Ми на цьому ще заробили". Усього, за його словами, було продано трохи більше $1 млрд.

Сьогодні УНІАН повідомляв, що рубль подешевшав через можливе зниження рейтингу Росії до "сміттєвого".