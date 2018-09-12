Грошова маса в Україні перевищила 1,2 трильйона гривень

Грошова база в серпні зросла на 0,3%.

Обсяг грошової маси (агрегат М3 - сукупність готівкових грошей в обігу і безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб та держави) в Україні за серпень виріс на 0,3% – до 1,233 трильйона гривень.

Читайте такожУкраїнська гривня відсвяткувала 22-річчя

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової маси збільшився на 2%.

Згідно з наведеними даними, грошова база (сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу і зобов'язання перед кредитними організаціями) зросла також на 0,3% у серпні та на 5,7% з початку року - до 421,9 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,1 мільярда гривень, грошової маси - на 9,5%, до 1,208 трильйона гривень.