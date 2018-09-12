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Чисті резерви НБУ в серпні зросли до $6,8 мільярда

10:21, 12 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 2,6%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 вересня 2018 року склали 17,232 мільярда доларів, що на 8,4% нижче показника на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #міжнародні резерви#резервы НБУ