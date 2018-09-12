Чисті резерви НБУ в серпні зросли до $6,8 мільярда

Поточний рівень резервів вище показника на початок року на 2,6%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в серпні 2018 року зросли на 0,4% - до 6,845 мільярда доларів.

Читайте такожУкраїні до кінця року потрібно виплатити $3,2 мільярда за зовнішнім боргом

Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 2,6%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 вересня 2018 року склали 17,232 мільярда доларів, що на 8,4% нижче показника на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.