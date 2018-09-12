Українські банки в серпні збільшили борг перед НБУ

При цьому, з початку року обсяг заборгованості банків скоротився на 12,2%.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 вересня 2018 року становив 60,303 мільярда гривень, що на 2,9% вище показника на 1 серпня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року обсяг заборгованості з рефінансування банків скоротився на 12,2%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ скоротився на 65,7% у серпні та на 65% з початку року - до 23,489 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування за 2017 рік скоротився на 7,9% - до 68,891 мільярда гривень на 1 січня 2018 року.