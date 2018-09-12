Верховний суд остаточно визнав законною ліквідацію банку "Юнісон"

Екс-акціонер банку з травня 2016 року оскаржував у судах рішення Нацбанку.

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу екс-акціонера ліквідованого банку "Юнісон", залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову проти Національного банку України.

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Як повідомляється на сайті НБУ, цим рішенням суд поставив крапку у тривалій судовій тяганині, розпочатої у травні 2016 року.

За інформацією регулятора, екс-акціонер банку у своєму позові просив суд скасувати рішення Національного банку україни від 28 квітня 2016 року про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак Окружний адміністративний суд, а після – Київський апеляційний адміністративний суд і Верховний суд визнали рішення НБУ законним.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 19 червня почав ліквідацію банку "Юнісон", екс-акціонер якого з травня 2016 року оскаржував рішення НБУ про виведення банку з ринку в судовому порядку.

Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних у квітні 2016 року через непрозору структуру власності.