Тенденція зниження золотовалютних резервів закладена в 2011 році, Донбас лише її прискорив - аналітики

Про це йдеться в квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast аналітичної групи «Da Vinci AG».

"У 2014 році золотовалютні резерви України демонстрували стійку тенденцію зниження. Фактично за рік вони зменшилися на 7,83 млрд. дол. За нашими оцінками, тенденція зниження резервів була закладена в 2011 році і пов'язана з військовими діями на Донбасі лише опосередковано. Події на сході України лише прискорили тенденції, які інакше інакше б виявилися в 2017-2018 роках", - стверджується у звіті.

За даними аналітиків, динаміка зміни ЗВР в 2000-2014 році відображала позиції українського експорту на світових ринках. Так, тільки в металургії обсяги зарубіжних продажів з 2007 по 2013 знизилися на 25%, а ціни просіли на 30%. Споживачі з Європи та Азії скорочували обсяги замовлень, а країни MENA, крім того, нарощували власні потужності з виробництва.

Читайте такожУкраїна втратила третину золотовалютних резервів за місяцьВ 2007 році за кордон було продано 28,4 млн тонн металопродукції за середньою ціною 750 дол. за 1 тонну. У 2013 році показники знизилися до 22,6 млн тонн. При цьому ціна за 1 тонну металу спустилася до середньої позначки 550 дол. Таким чином, експортні втрати меткомбінатів склали 9 млрд. дол. на рік. Ця сума відповідала розміру зовнішнього держборгу України на 2013 рік. На цьому тлі власники підприємств ігнорували необхідність вкладень у модернізацію підприємств, удосконалення якості продукції.

У підсумку, якщо в США щорічно в модернізацію металургійних підприємств вкладається в середньому близько 60 дол. на кожну тонну виплавленої сталі, то в Україні цей показник перебував нижче за позначки в 15 дол.

Аналогічна картина складалася в хімічній промисловості і меншою мірою - в машинобудуванні. Таким чином, загострення кризи в 2014 році лише збіглося з анексією Криму та бойовими діями на Донбасі, які стали тільки прискорювачами негативних тенденцій в економіці, закладених набагато раніше. Насправді динаміка ЗВР відображає тенденції (у тому числі латентні) експорту України останніх 6 років.

"Таким чином, падіння ЗВР було неминучим результатом багаторічної політики фіксування курсу національної валюти, відсутності системних реформ в економіці і продовження ставки на «локомотиви» економіки в умовах об'єктивного зниження їх питомої ваги у світовій економіці", - стверджується у звіті.