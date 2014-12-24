У Банку Росії спробують допомогти великим компаніям компенсувати втрати від санкцій

18:08, 24 грудня 2014
Фінанси
0

До списку контрагентів Банку Росії за кредитами в іноземній валюті включаються кредитні організації, що мають станом на 1 грудня 2014 року власні кошти не менше 100 млрд рублів.

Банк России решил поддержать экспортеров и рубль / ru.wikipedia.org

Рада директорів Банку Росії 23 грудня 2014 року прийняв рішення про запровадження нового інструменту - кредитів в іноземній валюті, забезпечених заставою прав вимоги за кредитами в іноземній валюті.

Як повідомляється на офіційному сайті Центробанку РФ, "це рішення спрямоване на розширення можливостей кредитних організацій з управління власної валютної ліквідністю, а також з рефінансування зовнішніх кредитів російських організацій-експортерів в іноземній валюті, що підлягають погашенню найближчим часом, в умовах обмеженого доступу на міжнародні ринки капіталу".

У Банку Росії вважають, що дані заходи також сприятимуть поверненню валютного курсу до фундаментально обґрунтованих значень і досягнення балансу попиту та пропозиції на валютному ринку при нижчій волатильності обмінного курсу.

"Зазначені операції будуть діяти до 1 січня 2018 року. Раніше встановлений максимальний сукупний обсяг заборгованості кредитних організацій перед Банком Росії у розмірі, еквівалентному 50 млрд доларів США, поширюється на операції РЕПО в іноземній валюті та на кредити в іноземній валюті, забезпечені заставою прав вимоги за кредитами в іноземній валюті, та збережений на колишньому рівні. При необхідності цей ліміт може бути збільшено",- йдеться в повідомленні ЦБР.

Читайте такожМіністр фінансів Німеччини виступив за збереження санкцій проти РосіїЗгідно з опублікованою інформацією, до списку контрагентів Банку Росії за кредитами в іноземній валюті включаються кредитні організації, що мають станом на 1 грудня 2014 року власні кошти не менше 100 млрд рублів.

"Кредити Банку Росії в іноземній валюті будуть надаватися на терміни 28 і 365 календарних днів на аукціонній основі, мінімальна процентна ставка встановлена на рівні ставки LIBOR у відповідних валютах і на співставні терміни, збільшеної на 0,75 процентного пункту. У заставу за даними операціями будуть прийматися права вимоги за кредитами в іноземній валюті (доларах США і євро), наданими великим російським компаніям-експортерам. При цьому валюта кредиту Банку Росії повинна відповідати валюті застави", - повідомляє ЦБР.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає бойовикам самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн через ці дії ввели санкції проти Росії.

Європейські експерти підрахували, що введення економічних санкцій обійдеться Росії в 2014 році в 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

У свою чергу, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачатиме близько 40 млрд доларів на рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter