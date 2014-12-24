У Банку Росії спробують допомогти великим компаніям компенсувати втрати від санкцій

Рада директорів Банку Росії 23 грудня 2014 року прийняв рішення про запровадження нового інструменту - кредитів в іноземній валюті, забезпечених заставою прав вимоги за кредитами в іноземній валюті.

Як повідомляється на офіційному сайті Центробанку РФ, "це рішення спрямоване на розширення можливостей кредитних організацій з управління власної валютної ліквідністю, а також з рефінансування зовнішніх кредитів російських організацій-експортерів в іноземній валюті, що підлягають погашенню найближчим часом, в умовах обмеженого доступу на міжнародні ринки капіталу".

У Банку Росії вважають, що дані заходи також сприятимуть поверненню валютного курсу до фундаментально обґрунтованих значень і досягнення балансу попиту та пропозиції на валютному ринку при нижчій волатильності обмінного курсу.

"Зазначені операції будуть діяти до 1 січня 2018 року. Раніше встановлений максимальний сукупний обсяг заборгованості кредитних організацій перед Банком Росії у розмірі, еквівалентному 50 млрд доларів США, поширюється на операції РЕПО в іноземній валюті та на кредити в іноземній валюті, забезпечені заставою прав вимоги за кредитами в іноземній валюті, та збережений на колишньому рівні. При необхідності цей ліміт може бути збільшено",- йдеться в повідомленні ЦБР.

Читайте такожМіністр фінансів Німеччини виступив за збереження санкцій проти РосіїЗгідно з опублікованою інформацією, до списку контрагентів Банку Росії за кредитами в іноземній валюті включаються кредитні організації, що мають станом на 1 грудня 2014 року власні кошти не менше 100 млрд рублів.

"Кредити Банку Росії в іноземній валюті будуть надаватися на терміни 28 і 365 календарних днів на аукціонній основі, мінімальна процентна ставка встановлена на рівні ставки LIBOR у відповідних валютах і на співставні терміни, збільшеної на 0,75 процентного пункту. У заставу за даними операціями будуть прийматися права вимоги за кредитами в іноземній валюті (доларах США і євро), наданими великим російським компаніям-експортерам. При цьому валюта кредиту Банку Росії повинна відповідати валюті застави", - повідомляє ЦБР.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає бойовикам самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн через ці дії ввели санкції проти Росії.

Європейські експерти підрахували, що введення економічних санкцій обійдеться Росії в 2014 році в 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

У свою чергу, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачатиме близько 40 млрд доларів на рік.