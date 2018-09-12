Гривня зміцнюється

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 грн/дол. Поточні котирування на 5 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

У середу, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок вищі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,46/32,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0195 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,53/32,55 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.