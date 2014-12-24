Інфляція в Росії досягла максимуму від 2008 року

Від початку грудня вона становила 1,7%, від початку року - вже 10,4%, повідомив Росстат, передають Ведомости.

У річному обчисленні інфляція прискорилася до 10,5%.

Найбільше зростання в ціні за минулий тиждень показали свіжа білокачанна капуста, помідори, цукор-пісок та огірки: вони подорожчали на 11, 7,8, 7,5 та 7,4% відповідно. Крупа гречана і яйця зросли в ціні на 3,0-3,5%, яловичина, консерви м'ясні, риба морожена, олія, маргарин, борошно, сири і макаронні вироби, чай - на 1,3-2,0%.

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Тиждень тому (з 9 по 15 грудня) інфляція склала 0,4%. Нинішній показник є рекордним від початку публікації Росстатом даних з тижневого зростання цін (від 2008 року). Така динаміка цін спостерігалася на тлі різкої девальвації російської національної валюти за розрахунковий тиждень.

Таким чином, зростання цін перевищило всі основні прогнози. На початку грудня Мінекономрозвитку РФ вважало, що в річному обчисленні інфляція становитиме 9%. Директор департаменту довгострокового стратегічного планування Міністерства фінансів РФ оцінював інфляцію за рік у 9,7%. Банк Росії був найбільш песимістичний у прогнозах і вважав, що зростання цін перевищить 10%.

Колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін 22 грудня заявив, що у 2015 р. інфляція може скласти 12-15%. Причому рейтинг Росії буде знижений до «сміттєвого», а сама країна увійде в повноцінну кризу. Наступного дня 23 грудня міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що у макропрогнозі на 2015 р. необхідно переглянути параметри ВВП та інфляції, а також уточнити доходи бюджету.