Компанії бізнесмена Коломойського домоглися арешту акцій російських банків в Україні

Крім того, Апеляційний суд Києва заборонив "Промінвестбанку", "Сбербанку" та "ВТБ Банку" здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи.

Апеляційний суд Києва 5 вересня задовольнив заяву низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами (у т. ч. ПрАТ "Аеробуд", ТОВ "Приватофіс", ТОВ "Приватленд", ТОВ "Еверест Істейт", ТОВ "Телерадіокомпанія "Жиса", ТОВ "Крим Дівелопмент", ТОВ “КУА "Фінансовий капітал", ТОВ "КУА “Фінансовий вектор" тощо), та наклав арешт на акції "Промінвестбанку" (які належать російській держкорпорації "Внєшекономбанк"); на акції "Сбербанку" (які належать російському "Сбербанку"); на акції "ВТБ Банку" (які належать російському держбанку ВТБ).

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Крім того, Апеляційний суд Києва заборонив "Промінвестбанку", "Сбербанку" та "ВТБ Банку" здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи, а також здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного цим банкам на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, у т. ч., але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо, повідомляє Finbalance.

Ці арешти акцій банків і заборона їм відчужувати нерухоме та рухоме майно були накладені Апеляційним судом м. Києва за клопотанням компаній Ігоря Коломойського і його партнерів як забезпечення їх позову в справі №796/165/2018 про визнання й надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 (в справі ПТС №2015-36) про стягнення сум з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване (відібране) в згаданих компаній у Криму після його анексії Росією.

Компанії “приватівців” своє клопотання про арешт акцій "Промінвестбанку", "Сбербанку" й "ВТБ Банку" обґрунтували тим, що рішенням Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) - через порушення Росією угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 року - на їх користь було присуджено стягнути 139 млн дол з Російської Федерації як компенсацію за їхні об’єкти нерухомості в Криму.

На думку “приватівців”, на акції "Промінвестбанку", "Сбербанку" та "ВТБ Банку" як майно держави Росія на території України “може бути звернено стягнення на підставі рішення міжнародного суду”.

У цьому контексті Апеляційний суд Києва дійшов висновку про те, що на території України справді “є майно, яке належить Російській Федерації та на яке може бути звернено стягнення на підставі рішення міжнародного суду”.

За даними НБУ, на 01.07.2018 загальні активи "Сбербанку" (до вирахування резервів) становили 64,2 млрд грн, чисті активи (після вирахування резервів) - 31,3 млрд грн. "Промінвестбанку" - відповідно 50,8 млрд грн та 17,2 млрд грн, "ВТБ Банку" - 25,4 млрд грн та 8 млрд грн.

Таким чином, на 01.07.2018 на вказані три "дочки" російських держбанків припадало 140,3 млрд грн загальних активів (7,6% загальних активів усієї банківської системи) та 56,6 млрд грн чистих активів (4,4% від чистих активів банківської системи).

Російські ЗМІ писали, що після анексії Криму російська окупаційна адміністрація "націоналізувала" 87 об`єктів, що належать Коломойському і групі «Приват». Як зазначалося, в число "націоналізованих" об`єктів в т.ч. увійшли санаторій «Форос», два дитячих оздоровчих комплекси, корпус оздоровчого комплексу «Таврія» площею понад 3,8 тис. кв. м і турбаза «Нива Яйла» в селищі Гірський під Ялтою. Серед активів виявилися також 36 автозаправок «Укртатнафти», склад паливно-мастильних матеріалів в Сімферополі і пункт наливу скрапленого газу в Керчі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний арбітраж в Гаазі 24 лютого 2017 року постановив, що Росія зобов'язана за двосторонньому інвестиційним договором захищати українських інвесторів у анексованому Криму.

Зокрема, судді визнали принцип, що Росія може нести відповідальність згідно двостороннього інвестиційного договору між Україною та РФ за порушення прав інвесторів в Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю спірну територію до складу Федерації. Арбітраж вперше поширив дію такого договору на подібні обставини. Позови стосувалися банківських інвестицій, а також інвестицій в аеропорт, тоді як Росія заперечувала юрисдикцію і не приходила на засідання арбітражу. Мова йшла про справи від 2015 року: Ігор Коломойський і аеропорт "Бельбек" проти РФ, а також "ПриватБанк" і "Фінілон" проти РФ.