Україна очікує отримати перший транш нової фіндопомоги ЄС цього року

Загальний розмір нової макрофінансової допомоги становитиме 1 млрд євро.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна отримає цього року перший транш нової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу після підписання меморандуму про умови надання Україні коштів ЄС.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав журналістам.

Глава МЗС підтвердив, що найближчими днями під час візиту до України віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса буде підписано меморандум про програму макрофінансової допомоги Євросоюзу на 1 млрд євро.

Він сказав, що надходження першого траншу нової макрофінансової допомоги слід очікувати цього року.

"Ми говоримо про цей рік, це я можу сказати", - заявив Клімкін.

"Все буде нормально. Не хвилюйтеся", - наголосив глава МЗС.

При цьому, він не повідомив про умови виділення Україні макрофінансової допомоги, порадивши звернутися з цим питанням до виконувача обов‘язків міністра фінансів Оксани Маркарової.

"Ці умови, в принципі, вони відомі. Всі їх знають. Що стосуються зав'язки на МФВ, звичайно, ця зав'язка є, але я впевнений, що ми успішно завершимо усі необхідні переговори. Міжнародні фінансові інституції завжди діють в чіткій координації", - сказав Клімкін.

Також він висловив думку, що майбутнє підписання цього меморандуму свідчить про те, що Україна знаходиться "на успішному шляху в рамках завершення всього блоку переговорів".

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.