Ціна нафти Brent знову впала нижче $60 за барель

У торговельній системі біржі ICE ціна лютневого ф'ючерсу на нафту сорту Brent знизилася на 2,95% до 59,92 долара (станом на 17:10), передає Прайм.

Останнього разу нижче 60 доларів за барель Brent торгувалася на ICE 18 грудня.

Читайте такожРосія за підсумками року збільшить видобуток нафти, але скоротить її експорт

Читайте такожціни на нафту знижувалися

Також повідомлялося, що, на думку аналітиків, ціни на нафту можуть протриматися вище $60 до кінця року.

Нафта подешевшала на 40 відсотків від червня, але незважаючи на це, ОПЕК у листопаді не здійснила жодних дій для підтримки ринку, а найбільший експортер картелю Саудівська Аравія знизила ціни на січневі партії для США та Азії.