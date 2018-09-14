Прифронтова «золота жила» для бізнесу Петра Порошенка

Некондиційною називають продукцію, яка не відповідає нормативним вимогам, не придатна для застосування за призначенням або підлягає переробленню чи утилізації. Простими словами – брак. Продавати його у фірмових мережах ніхто не береться. Адже це – удар по репутації. Крім того, офіційно некондицію не можна продавати за ціну, меншу, аніж відпускна. І тут на допомогу українським верховодам шоколадного бізнесу приходить напівлегальна схема: реалізовувати некондицію можна по інших каналах – маленьких магазинчиках чи на ринках. Причому, це дозволяє заробляти готівку і не сплачувати податків.

«За нашими приблизними підрахунками, золотоносна сіра схема вже дала можливість напівлегально заробити більше сотні мільйонів гривень», - розповів журналіст проекту Олександр Соколов.

Купляй багато, не теревень про «Рошен» і заробляй гроші

Історія з викриттям напівлегальної схеми продажу некондиційних солодощів в зоні ООС почалася з телефонного дзвінка до редакції програми «Гроші». Невідомий на другому кінці слухавки переконував, що брав участь у напівлегальних схемах продажу некондиційної продукції корпорації «Рошен».

«Мені дали документи – висновок санепідемстанції, дали для проїзду якісь папірці, попередили, щоб я ні в якому разі не говорив, що це «Рошен», інакше вони відразу відмовляться від мене…», - розповів Андрій телефоном і пообіцяв, що деталі надасть при особистій зустрічі.

Невже головний президентський бізнес з прибутком в 3 мільярди гривень, який наразі знаходиться під управлінням Ротшильдів, при цьому не гребує брати участь у мутних схемах під носом у військових та в підозрілій близькості до так званої ДНР? Повідомлення про це заслуговує уваги, тому знімальна група вирушає у Слов`янськ.

Бізнесмен із Донецької області Андрій, який телефонував у редакцію, призначив зустріч у парковій зоні Славкурорту. І не обдурив.

У спілкуванні віч-на-віч чоловік розповів, що він – з кола обраних, які мали доступ на таємний склад наддешевої продукції «Рошен». Це дозволяло йому торгувати некондиційними солодощами не просто маючи якийсь «лоточок» на місцевому ринку, а орендувати приміщення під цілий магазин. Адже і партії продукції були великі – по 700-800- 1000 кг на тиждень. «Я не брав весь асортимент за один раз. Один тиждень тортики брав, інший – карамельки», - розповів Андрій.

«Я так розумію, що десь є відсоток виробничого браку і його списують, а якщо не вистачає, то можуть списати і не брак. Одного разу брав там карамель рошенівську, лимонні дольки, бім-бом, все, що є в «АТБ», тільки я це все купив замість 36 грн за кг по 12 грн… Я був поза конкуренцією – все це відразу ж, практично оптом, продав», - ділиться своїм досвідом інсайдер.

За його словами, членів «закритого клубу» продавців некондиції «Рошен» можна зустріти не тільки на лінії розмежування на Донбасі, а чи не в кожному місті країни: «Я був присутній при розмові, коли вони продавали кудись у Львівську область…».

Умови закупівель на секретному складі - солодкі, як шоколад: купляй багато, не теревень про «Рошен» і заробляй гроші без жодних податків та зборів.

Джерело не бреше

Щоб перевірити слова інформатора знімальна група «Грошей» вирішила пошукати некондицію в зоні проведення ООС. Далеко їхати не довелось – у селищі Райгородок Донецької області журналісти побачили, як на невеличкому ринку, до настання спеки, прямісінько з вантажівки продає солодкий крам місцевий підприємець.

На запитання, чи тортик, часом, не рошенівський, підприємець відповідає – саме він. Цукерки асорті – теж з «Рошену». І ціна – дуже приваблива: 80 грн за кілограм у той час, коли в магазині такі ж цукерки коштували б шалені 360 грн за кілограм!

Такі ж райські ціни на солодощі і в Слов’янську. Точка з «кондитеркою» така ж, як в Райгородку.

«Є у вас молочний шоколад? Скільки коштує?», - питаємо.

«Є. 80 гривень», - чуємо у відповідь.

Крім того, тут знімальній групі обіцяють замовити за нас слово перед ділками з надсекретного складу, якщо купимо велику партію солодощів. Велика партія – це «газелька», яку, за словами місцевих підприємців, можна завантажити на 3-4 тони.

Вирушаємо на солодкий крупногуртовий шопінг – їдемо в місто Лиман у зоні проведення ООС. Саме тут, поблизу лісосмуги, за величезним бетонним парканом, й розташувався склад некондиції «Рошен».

Під час прихованої зйомки нас зустрічає власник складу – Юрій Щербак. Саме він і вирішує, кому продавати некондиційний крам, а кому – ні.

«Пан Щербак довго вагається та засипає перевірочними питаннями нашого інформатора і врешті відмовляє. Ми перевірку не пройшли», - розповідає журналіст Олександр Соколов.

Оскільки знімальну групу розсекретили, ставити незручні питання королю Донбаських солодощів можна вже без прикриття. Проте на камеру пан Щербак виявляється скромним та не говірким. «Схоже, Юрію Вікторовичу є, що приховувати, та є, за що поборотися», - вважає журналіст Олександр Соколов.

Поміркуйте самі: некондиція корпорації «Рошен» складає 5% від загального обсягу продукції. Це 15 тисяч тон солодощів на рік. Шляхом найпростіших математичних підрахунків не важко зрозуміти, що, продаючи ці 15 тисяч тон навіть по дуже заниженій ціні в 12 грн за кілограм (ціна, яку інсайдер «Грошей» платив за солодощі), прибуток складатиме 180 000 000 гривень готівкою. Шалені гроші і без усіляких податків!

«Рошен» про некондицію не в курсі?

Не отримавши відповідей від дилера бракованих цукерок пана Щербака, редакція «Грошей» звернулася з відповідним запитом безпосередньо до «Рошен». Відповідь приголомшила: «…При опрацюванні вашого інформаційного запиту нами було ініційоване внутрішнє розслідування. Це допомогло нам виявити реалізацію некондиційної продукції під брендом «ROSHEN»…».

Тобто лише після журналістського запиту кондитерський гігант раптом звернув увагу на велетенський склад в зоні ООС, з якого щомісяця їхня продукція могла продаватися за готівку десятками тон!

Крім того, в «Рошен» повідомили, що працювали з ФОП Щербак Ю.В. «по договору на предмет поставки тари та сировини. В той же час Корпорація ROSHEN не володіла будь-якою інформацією, щодо продажу ФОПом Щербак Ю.В некондиційної продукції третім особам...».

Куди ж дивилася відома кондитерська компанія понад три роки та чому не звертала увагу на ФОП Щербак до запиту? І головне – скільки ще таких ФОПів розпродає некондиційну продукцію президентської корпорації?!

Крім того, виникає питання – хто відповідає за якість товару, якщо в цій «сірій» схемі практично ніколи немає документів на продукцію, сертифікатів, перевірки Держпродспоживслужби не проводяться вже понад 4 роки. Приваблива ціна (80 гривень за кілограм некондиції проти 360 гривень за кілограм легальної кондитерки) стимулює населення купувати доволі сумнівні цукерки, навіть попри ризик отруїтися.

Олександр Соколов, Тетяна Стежар