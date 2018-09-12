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Надходження від єдиного соціального внеску зросли на 27%

17:24, 12 вересня 2018
Фінанси
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Надходження від ЄСВ зросли до 145,1 млрд грн / фото УНІАН

У січні-серпні 2018 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зросли на 27,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 145,1 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«Збільшення надходжень єдиного внеску зумовлено, зокрема, зростанням мінімальної заробітної плати та залученням до сплати єдиного внеску окремих категорій осіб (фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, які не отримують доходу, члени фермерських господарств)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зараз станом на 1 серпня 2018 року становила 4,3 млн осіб, що на 144,6 тис. платників більше, ніж їх було на початку 2018 року.

«Фонд оплати праці, на яку нараховувався єдиний внесок за січень-липень 2018 року, становив 562,2 млрд грн. Це на 113,1 млрд грн, або на 25,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-липні 2018 року зросли на 27,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 126,8 млрд грн.

Надходження до зведеного бюджету України в 2017 році становили 841,1 млрд грн, що на 177 млрд грн, або на 26,7% вище показника за 2016 рік. За даними ДФС, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становило 180,8 млрд грн, що на 49 млрд грн більше надходжень 2016 року.

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Теги: #ЄСВ#єдиний соціальний внесок