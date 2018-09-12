У Польщі зросте мінімальна зарплата

У 2019 року мінімальна зарплатня у Польщі становитиме понад 522 євро.

Уряд Польщі прийняв рішення, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становитиме 2250 злотих брутто (522 євро за курсом на 11 вересня 2018 року).

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький підкреслив, що Рада міністрів рекомендувала затвердити більшу «мінімалку», ніж планувалося, передає «Польське радіо».

Уряд ввів також мінімальну погодинну ставку оплати праці - вона збільшиться з 13,70 до 14,70 злотих.

На засіданні 11 вересня уряд Польщі розглянув проект постанови про розмір мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної заробітної плати в 2019 році.

Спочатку планувалося, що мінімальна заробітна плата становитиме 2220 злотих, а мінімальна погодинна ставка - 14,50 злотих.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн. Уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн.