Валюта в Україні дешевшає

Офіційний курс НБУ на 13 вересня: 100 USD – 2802.6096 грн; 100 EUR – 3246.8232 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2802.6096 (12 вересня – 2809.5614)

100 EUR – 3246.8232 (12 вересня – 3251.7864)

У середу, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закртию торгів встановилися на рівні 28,05/28,08 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зміцнення у першій половині дня на 5 копійок гривня у другій половині дня опустилася до рівня відкриття торгів.

Котирування гривні до євро втсановилися на рівні 32,52/32,56 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0195 грн/дол.