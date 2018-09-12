МВФ: пенсійна реформа в Україні дає очікувані результати

Міністр соцполітики Рева і делегація місії МВФ обговорили хід пенсійної реформи в Україні й підходи у призначенні субсидій.

Місія Міжнародного валютного фонду, яка працює зараз в Україні, оцінила пенсійну реформу як таку, що дає очікувані і раніше обумовлені результати, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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Згідно з повідомленням, хід пенсійної реформи в Україні та підходи в призначенні субсидій обговорювалися на зустрічі міністра соцполітики Андрія Реви і делегації місії МВФ на чолі з головою Роном ван Роденом.

«Коли тільки-но було ухвалено закон про пенсійне забезпечення, у нас були деякі побоювання щодо достатності стимулів для людей, які б спонукали їх і далі працювати, але зараз ми бачимо, що ви вийшли на правильний шлях», - цитує Рона ван Родена прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня місія МВФ прибула до Києва і працюватиме до 19 вересня для обговорення актуальних економічних подій та економічної політики, а також наступних кроків, включаючи фінансову допомогу на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності і забезпечення розвитку економіки в напрямі сталого і інклюзивного зростання.

Закон про пенсійну реформу було ухвалено Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цим документом введено вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищено пенсію 9 млн пенсіонерів на суму від 200 до 1000 грн.